"Сан-Хосе" прервал серию из 11 поражений и одержал первую победу в сезоне НХЛ

"Сан-Хосе" дома со счетом 2:1 победил "Филадельфию"

ТАСС, 8 ноября. "Сан-Хосе" дома со счетом 2:1 обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Энтони Дюклер (2-я минута), Вилльям Эклунд (37). У "Филадельфии" отличился Джоэл Фараби (39).

Российский защитник "Сан-Хосе" Никита Охотюк не отметился результативными действиями. Выступающий за "Филадельфию" Егор Замула также не набрал очков. "Сан-Хосе" прервал серию из 11 поражений, победа над "Филадельфией" стала для команды первой в текущем сезоне. Антирекорд по числу поражений подряд (18) принадлежит "Питтсбургу" в сезоне-2003/04 и "Баффало" в сезоне-2020/21.

"Сан-Хосе" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 3 очка в 12 играх. "Филадельфия" - седьмая в Столичном дивизионе с 11 очками после 13 встреч. В следующем матче "Сан-Хосе" примет "Эдмонтон" 10 ноября, "Филадельфия" на следующий день на выезде сыграет с "Анахаймом".

В других матчах игрового дня "Виннипег" со счетом 5:2 на выезде переиграл "Сент-Луис", "Аризона" на своем льду переиграла "Сиэтл" (4:3 после буллитов), "Питтсбург" одержал гостевую победу над "Анахаймом" (2:0). "Калгари" дома переиграл "Нэшвилл" (4:2), одной голевой передачей отметился российский защитник хозяев Никита Задоров. "Колорадо" на своем льду победил "Нью-Джерси" (6:3), нападающий хозяев Валерий Ничушкин отдал одну голевую передачу.