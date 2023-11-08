Всероссийский форум студенческих спортивных клубов АССК России открылся в Москве

В форуме принимают участие представители 66 регионов России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Всероссийский форум студенческих спортивных клубов Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России, приуроченный к 10-летию АССК, начал свою работу в Москве. Церемония открытия прошла в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, передает корреспондент ТАСС.

В форуме принимают участие представители из 66 регионов России, в числе которых лидеры и активисты студенческих спортивных клубов, сотрудники образовательных организаций, руководители студенческих спортивных лиг, представители общественных организаций и эксперты федерального уровня. В рамках форума предусмотрена встреча выпускников ассоциации, что станет дополнительным местом обмена опытом среди представителей молодежного сообщества.

"Развитие студенческого спорта всегда было и является основной из приоритетных задач министерств, - говорится в обращении министра спорта РФ Олега Матыцина к участникам форума. - Отечественные студенческие организации ведут плодотворную работу по популяризации массового спортивного движения среди студенчества. АССК России, которая в 2023 году отмечает 10-летие, занимает достойное место в этом ряду".

Председателем АССК России является чемпион мира и Европы по кикбоксингу, четырехкратный чемпион мира среди профессионалов в среднем весе, боец смешанного стиля Владимир Минеев, сопредседателем - 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина.

"Здесь собрались лидеры наших студенческих спортивных клубов, те люди, на которых держатся студенческие спортивные клубы страны и АССК России. Этот форум проводится для того, чтобы мы обменялись знаниями, обрели новые знакомства, напитались энергией, чтобы вернуться в свои регионы и клубы с новыми силами и эмоциями, продолжили развивать их", - заявил на церемонии открытия Минеев.

Форум проходит на базе Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова и МИРЭА - Российского технологического университета. В рамках форума встретятся около 1 тыс. лидеров студенческого спорта, чтобы подвести итоги работы за год, выявить сильнейшие студенческие спортивные сообщества и наиболее успешных активистов в своих профессиональных нишах. Для гостей форума разработана насыщенная программа: финал Всероссийского конкурса "Лучший студенческий спортивный клуб", очный этап Всероссийского конкурса "АССК.pro", спортивные и досуговые мероприятия. Форум продлится до 11 ноября и завершится гала-вечером.

Об Ассоциации студенческих спортивных клубов России

Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация студенческих спортивных клубов России" является одной из самых многочисленных молодежных спортивных организаций в стране. Ассоциация создана в 2013 году по инициативе студентов, которую поддержал президент России Владимир Путин. Цель АССК России - сделать студенческий спорт интересным, доступным и популярным.

В настоящий момент в ассоциацию входит 730 студенческих спортивных клубов из 81 региона страны. Ассоциация студенческих спортивных клубов России ведет работу по созданию и развитию студенческих спортивных клубов в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.