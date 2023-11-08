Нуждов считает, что у россиян мало шансов попасть на следующую зимнюю Олимпиаду

Каждый спортсмен должен сам решать, насколько критерии допуска приемлемы, отметил глава Федерации биатлона Московской области

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские спортсмены имеют небольшие шансы попасть на зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Такое мнение ТАСС высказал член правления Международной лиги клубного биатлона, глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

"Шансы попасть есть всегда, вопрос в том, насколько они велики. На мой взгляд, не очень, скорее нет, чем да. Если там будут такие же критерии, которые предлагают нашим спортсменам сейчас, то каждый должен решать сам, ехать или нет, насколько эти условия приемлемы. Но и не стоит забывать, что любой наш спортсмен - это гражданин нашей страны", - сказал Нуждов.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент по-прежнему не решен.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.