РУСАДА с начала 2023 года выявило 127 случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил

В октябре агентство выявило 13 возможных нарушений

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре выявило 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В октябре 2023 года РУСАДА выявлено 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала представительница пресс-службы. По информации ТАСС, всего за 10 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 127 случаев нарушений (в октябре - 13, в сентябре - 9, в августе - 6, в июле - 8, в июне - 6, в мае - 21, в апреле - 16, в марте - 13, в феврале - 25, в январе - 10).

За 12 месяцев 2022 года было выявлено 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.