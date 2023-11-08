Саврасенко: баскетболист Швед может стать одним из лучших игроков чемпионата Китая

Россиянин провел за "Шаньси Лунгс" три игры, в среднем набрав 18,7 очка и сделав 1,7 передачи

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Россиянин Алексей Швед имеет все для того, чтобы стать одним из лучших игроков в Китайской баскетбольной ассоциации. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко.

В октябре Швед подписал контракт с китайским клубом "Шаньси Лунгс", за который уже провел три игры, в среднем набрав 18,7 очка и сделав 10,7 передачи.

"Здорово, что Алексей поехал играть в Китай, что российские баскетболисты остаются востребованными. В первых играх он показал отличную результативность. Думаю, что у Алексея есть все, чтобы стать там одним из лучших игроков, я в этом уверен на 100%. Будем теперь следить за чемпионатом Китая", - сказал Саврасенко.

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В России игрок представлял московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).