Спортсменки из Санкт-Петербурга победили на фестивале скалолазания в Кисловодске

В мероприятии приняли участие 150 человек

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль по скалолазанию "Скалы Кавказа" собрал в Кисловодске 150 участников из 20 регионов страны. Спортсменки из Санкт-Петербурга стали победителями в разных возрастных категориях, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Фестиваль по скалолазанию в этом году стал очень зрелищным и захватывающим. Невероятная атмосфера, интересные маршруты на скалах, вкусная еда и классный досуг - все это было у нас в ущелье реки Аликоновки. 150 участников от новичков до мастеров спорта из 20 регионов России лазали по 180 скальным трассам. Спортсменки из Санкт-Петербурга Татьяна Ковалева и Евгения Семиколенных стали победителями в разных возрастных категориях", - сказал Моисеев.

Кисловодчанка Лида Правдина заняла второе место в возрастной категории 50+. Среди мужчин победителями стали Евгений Бойко из Ставрополя и Евгений Макурин из Санкт-Петербурга. А самыми пожилыми участниками стали петербуржцы Нина Новикова в возрасте 82 лет и Владимир Козырев в возрасте 78 лет.

Спортсмены на протяжении трех дней боролись за призовые места в четырех номинациях по возрасту и в трех по уровню лазания.