В Бразилии ограбили семью девушки футболиста Неймара

Сообщается, что трое преступников украли украшения и предметы гардероба, ущерб оценивается более чем в 600 тыс. реалов (свыше 10 млн рублей)

ТАСС, 8 ноября. Дом, в котором находились родители девушки бразильского футболиста Неймара Бруны Бьянкарди, ограбили ночью в Сан-Паулу. Об этом со ссылкой на бразильские службы правопорядка сообщает газета O Globo.

По информации источника, трое преступников унесли с собой украшения и предметы гардероба. Сумму ущерба семья оценивает в 600 тыс. реалов (более 10 млн рублей). Сообщается, что грабители держали в заложниках мать Бьянкарди, пытались узнать местонахождение девушки, спрашивали, где находится ребенок Неймара.

Правоохранители сообщают, что один из членов группы уже задержан, личность еще одного преступника установлена. Личность третьего человека до сих пор пытаются установить, украденные вещи пока не найдены. Детективы не исключают, что сообщники рассматривали возможность похищения девушки и ребенка Неймара, однако считают это маловероятным.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел во французский ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке французской лиги. В августе 2023 года бразилец перешел в "Аль-Хиляль".

В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был бразильский "Сантос", в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

В составе сборной Бразилии Неймар провел 128 матчей и забил 79 мячей. Он является рекордсменом национальной команды по количеству голов. 9 сентября 2023 года Неймар побил рекорд Пеле (77 голов), забив два мяча в ворота сборной Боливии (5:1) в матче отборочного турнира на чемпионат мира.