Кабмин увеличит субсидии на деятельность РУСАДА до 2 млрд рублей за три года

Общий объем расходов на физическую культуру и спорт в 2024 году предполагается в размере 63,3 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Субсидии правительства на деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в период с 2024 по 2026 год составят порядка 2 млрд рублей. Об этом на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту заявил заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

"До 2 млрд рублей увеличение субсидии РУСАДА", - сказал Кадыров. Планируется, что в 2024 году будет выделено 782 млн рублей, в 2025 и 2026 годах - по 557,1 млн рублей.

Директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ Светлана Гашкина заявила, что общий объем расходов на физическую культуру и спорт составит 63,3 млрд рублей в 2024 году, 49,4 млрд рублей в 2025 году и 45,5 млрд рублей в 2026 году. Также она подчеркнула, что увеличение расходов на деятельность РУСАДА связано с необходимостью обслужить 11 тыс. допинг-проб.