В Минспорте рассказали о планах строительства высокогорной базы на Северном Кавказе

Ведомство плотно работает в этом вопросе с Кабардино-Балкарией, отметил Азат Кадыров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария является приоритетным регионом для строительства высокогорной спортивной базы. Об этом на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

"В первую очередь это высокогорье, где есть круглогодичный снег. Мы плотно работаем с Кабардино-Балкарией. Это приоритет номер один для нас. Республика выделяет землю, дальше мы думаем, как с этим работать", - сказал Кадыров.

12 апреля Кадыров на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту рассказал, что до 2030 года на строительство спортивных баз в России планируется выделить порядка 100 млрд рублей.