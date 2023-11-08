8 ноября, 09:29
Хоккей в России

Третьяк высказался о мерах безопасности в отношении хоккеистов во время матчей

В октябре американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча высшего дивизиона чемпионата Великобритании

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Решение о введении обязательных мер безопасности среди игроков должны принимать хоккейные лиги, проводящие соревнования. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Это как лиги решат, с ними надо поговорить по этому вопросу, но безопасность спортсменов очень важна. Это [с Адамом Джонсоном] был такой единичный случай, - сказал Третьяк. - Надо подумать над этим, потому что опасность есть, и безопасность для молодых хоккеистов и для детей очень важна".

В октября стало известно, что американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд". В России по правилам предусмотрено, что все игроки до 18 лет обязаны использовать защиту шеи и горла, а также закрытый шлем. 

Теги:
Хоккей в России
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