Голкипер "Трактора" канадец Фукале отметил хорошее катание у российских вратарей в НХЛ

Хоккеист подчеркнул, что ему нравится челябинский клуб и его болельщики

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские голкиперы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отличаются хорошим катанием, у них вообще есть чему поучиться в плане игры. Такое мнение ТАСС высказал канадский вратарь челябинского "Трактора" Зак Фукале.

"Я слежу за тем, как выступают все лучшие вратари мира. Есть много вещей, которым можно научиться у шведских голкиперов, финских, канадских, российских, - сказал Фукале. - Я хочу научиться всему. При этом хочу оставаться собой, вратарем со своей игрой и быть уверенным, что если будешь следовать своей игре, то тебя ждет успех".

"Российские вратари сейчас успешны в НХЛ, у них было бы хорошо чему-то научиться в плане мастерства. Я имею в виду [Игоря] Шестеркина, [Андрея] Василевского, когда он вернется после травмы. Здорово наблюдать за игрой [Ильи] Сорокина. Россиянам помогает их хорошее катание", - высказался Фукале о нюансах игры россиян в НХЛ.

28-летний голкипер, являющийся чемпионом мира среди молодежных команд 2015 года и ставший обладателем Кубка Колдера среди лучших команд Американской хоккейной лиги (АХЛ), сравнил ее уровень с чемпионатом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "КХЛ отличается от АХЛ большим мастерством игроков и их опытом. Работа АХЛ же сейчас основана больше на моментах развития игроков для НХЛ. Есть разница в менталитете. Считаю, что вратарям играть тяжело в обеих лигах", - отметил он.

Смена тренеров "Трактора" на игре не отразилась

В начале октября главного тренера "Трактора" Анвара Гатиятулина сменил Алексей Заварухин, который только в конце прошлой недели был утвержден на этом посту. Тренером вратарей челябинского клуба является словенец Петер Шкрабел.

"Для меня в той ситуации с тренерами ничего не поменялось. Я работаю с тренером вратарей каждый день, и мне необходимо работать с полной самоотдачей каждый день, быть готовым к каждому матчу. И неважно, с кем мы играем - с ЦСКА или "Металлургом". У нас есть успехи с обоими тренерами", - подчеркнул Фукале.

Канадец рассказал о своих впечатлениях от "Трактора" и Челябинска, куда он переехал прошедшим летом. "Мне нравится этот клуб, тут хорошее обращение, отличные болельщики, арена заполнена на каждом матче. В КХЛ я вообще узнал немало новых позитивных вещей. Что касается Челябинска, то здесь есть хорошие рестораны, еда отличная", - сказал он.