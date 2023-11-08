Аршавин считает, что матч "Зенита" и "Краснодара" может переломить сезон

После 14 туров краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым "Зенит" на два очка

ТАСС, 8 ноября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" с пробуксовкой провел старт текущего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), однако предстоящий матч против "Краснодара" может стать переломным для команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал член правления "Зенита" Андрей Аршавин.

"Стартовый отрезок провели с пробуксовкой, Сергей Богданович (Семак - главный тренер "Зенита" - прим. ТАСС) определялся, как играть - в четыре защитника или пять. Посмотрим, впереди важный матч с "Краснодаром". Это тот момент, где "Зенит" может переломить сезон", - сказал Аршавин.

После 14 туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 31 очком, "Зенит" - второй с 29 очками. Встреча команд пройдет в рамках 15-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.