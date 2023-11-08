В 2023 году дисквалифицировали 23 российских спортсмена за употребление мельдония

В 2022 году мельдоний был обнаружен у 22 спортсменов, в 2021-м - у 18

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и международные федерации дисквалифицировали 23 российских спортсмена из-за наличия мельдония, его метаболитов или маркеров в пробе на конец октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"На конец октября 2023 года из-за наличия мельдония, его метаболитов или маркеров в пробе было дисквалифицировано 23 спортсмена", - говорится в сообщении.

В 2022 году было выявлено нарушение у 22 спортсменов, в 2021-м - у 18.

Использование мельдония запрещено для спортсменов в соревновательный и внесоревнованительный периоды с 1 января 2016 года.