Футболист Литвинов заявил, что все игроки "Сочи" работают над исправлением ситуации в РПЛ

Клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Все игроки футбольного клуба "Сочи" понимают, в какой ситуации оказались в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), и работают над ее исправлением. Об этом ТАСС заявил защитник "Сочи" Вячеслав Литвинов.

6 ноября "Сочи" на своем поле сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 3:3 в матче 14-го тура РПЛ.

"Команда сейчас находится внизу, мы уже много матчей показываем хорошую игру начиная с "Урала" (4:1), в игре с "Нижним Новгородом" (0:1) где-то не повезло, победили "Факел" (2:0), - сказал Литвинов. - Стараемся находить ту игру, которая нам нужна, выходим, бьемся, в матче с "Динамо" первые минут 30 мы должны были выигрывать и спокойно продолжать встречу, завершать ее. Но получилось так, что мы забили, пропустили, потом не реализовали пенальти, возможно, это повлияло, пропустили два мяча. Где-то уже было заметно, что пошел нерв, начали опускать руки, но потихоньку собрались и забили еще два гола, могли забить четвертый и победить".

После октябрьской паузы на матчи сборных "Сочи" провел четыре матча в различных турнирах, одержав две победы, также по одной встрече завершились поражением и ничьей. До этого "Сочи" одержал 3 победы в 16 матчах.

"Прямо такого что-то не изменилось в команде. Просто все работают, пашут, мы стараемся смотреть, изучать, улучшать какие-то моменты. Получается, что сейчас выходим, бьемся по максимуму, потому что каждый из нас понимает, где мы находимся, это не наше место. Да, может, мы начали не великолепно, но старались, сейчас уже нашли свою игру, показываем интересную игру. Не сидим в обороне, стараемся играть высоко, в матче с "Динамо" мы это продемонстрировали, как и с "Уралом" и "Нижним Новгородом". Я думаю, что мы на правильном пути, самое главное, что все понимаем ситуацию, пытаемся из нее выйти", - добавил Литвинов.

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 14 матчах. В следующем туре подопечные Александра Точилина дома сыграют с казанским "Рубином" 12 ноября.