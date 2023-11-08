Аршавин предложил проводить матчи сборной России против клубов РПЛ

По мнению бывшего футболиста сборной, матчи национальной команды с "Балтикой" или во Владивостоке были бы лучшим вариантом, чем игра с кенийцами

ТАСС, 8 ноября. Матчи сборной России по футболу с командами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) могли бы стать праздником для болельщиков и привлечь зрительский интерес. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин.

"Я бы, например, провел матч сборной России против калининградской "Балтики", это был бы праздник в городе - сто процентов. Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с командой Кении, не худший вариант. Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с "Зенитом", это было бы интересно", - сказал Аршавин.

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет с командой Кубы. В октябре сборная России провела две товарищеские встречи - против команд Камеруна (1:0) и Кении (2:2). Сборная Кубы располагается на 169-й строчке рейтинга Международной федерации футбола, россияне занимают 39-е место.