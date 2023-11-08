ЭСК РФС рассмотрит два эпизода по обращению "Динамо" в матче с "Сочи"

Команды 6 ноября сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата России

ОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению московского "Динамо" рассмотрит два эпизода в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

6 ноября "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Сочи" со счетом 3:3.

"ЭСК РФС по обращению "Динамо" рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с "Сочи". Это моменты на 36-й минуте с назначением пенальти и на 71-й минуте с неназначением пенальти. Также ЭСК РФС рассмотрит по обращению "Сочи" эпизоды с неназначением пенальти на третьей добавленной к основному времени минуте и с вынесением второй желтой карточки Марсело Алвесу на шестой добавленной к основному времени минуте", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"По обращению "Оренбурга" комиссия рассмотрит эпизоды на 17-й и 87-й минутах с неназначением пенальти в матче РПЛ с "Ростовом" (1:1). Также по обращению ЦСКА ЭСК РФС рассмотрит эпизод с засчитанным голом "Пари Нижний Новгород" на 33-й минуте в матче РПЛ (3:2)", - добавили в службе коммуникаций РФС.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с "Оренбургом" 12 ноября.