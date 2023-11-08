ЭСК РФС рассмотрит отмену гола Соболева в ворота "Краснодара" в Кубке России

На 84-й минуте матча нападающий реализовал пенальти, однако арбитр отменил взятие ворот после использования VAR

МОСКВА, 8 ноября. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод с отменой гола нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в ворота "Краснодара" в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

1 ноября "Краснодар" в гостях обыграл "Спартак" со счетом 3:2. На 84-й минуте Соболев реализовал пенальти, однако главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил взятие ворот - причиной стало попадание Соболевым при ударе мячом в другую ногу.

"ЭСК РФС по обращению "Спартака" рассмотрит эпизод с отменой взятия ворот на 84-й минуте в матче Кубка России с "Краснодаром", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Также по обращению "Ростова" ЭСК РФС рассмотрит два эпизода в матче Кубка России против "Урала". Это моменты на 1-й минуте с неудалением Ильи Ишкова и на 36-й минуте с неназначением пенальти", - добавили в службе коммуникаций РФС.

3 ноября прошла жеребьевка 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" Кубка России. "Оренбург" сыграет со "Спартаком". Первый матч пройдет в Оренбурге 28-30 ноября, ответная игра состоится в Москве 12-14 марта.