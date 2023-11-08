Шипов отметил ориентацию Международной шахматной федерации на восточные страны

Ранее организация сообщила, что чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Узбекистане

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) выбирает восточные страны для проведения крупных турниров, потому что там выделяют большие средства на развитие этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Это отличная новость, ясно, что FIDE сейчас смотрит на восток, в прошлом году турнир был в Казахстане. Это здорово, потому что не надо получать британские или канадские визы, туда пустят всех, кто захочет, и это здорово. Не думаю, что эти места выбираются для того, чтобы наши шахматисты могли туда добираться, потому что FIDE в принципе нельзя заподозрить в помощи россиянам, просто в этих странах дают деньги, это сейчас настоящее эльдорадо для шахматной федерации, там идет развитие этого вида спорта просто колоссальными темпами. К тому же я думаю, что шахматистам там будет приятно играть, потому что в конце декабря там обычно тепло", - сказал Шипов.

Ранее FIDE объявила, что чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Узбекистане.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде.