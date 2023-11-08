Смагин ожидает большое представительство России на чемпионате мира по рапиду и блицу

В Узбекистане уделяют огромное внимание шахматам, подчеркнул вице-президент Федерации шахмат России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Выбор Самарканда в качестве места проведения чемпионата мира по рапиду и блицу является удачным для россиян, поэтому там будет много шахматистов из России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее Международная шахматная федерация объявила, что чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Узбекистане.

"Для российских шахматистов - это очень удачный выбор. Мы прекрасно знаем Узбекистан, туда не нужна виза, есть прямые перелеты, для нас одни плюсы. Я думаю, что наше представительство будет большим на этом турнире", - сказал Смагин.

"Выбор Узбекистана вполне логичен, там уделяют огромное внимание шахматам. В прошлом году они выиграли Всемирную шахматную олимпиаду, так что этот турнир - еще одна возможность заявить о себе, тем более что организация таких соревнований никогда не была напряжной", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря. Действующими чемпионами мира по рапиду являются шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и китаянка Тань Чжунъи. Титулами по блицу владеют Карлсен и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева.