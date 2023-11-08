Биатлонный центр с лыжероллерной трассой в Чувашии станет многофункциональным объектом

Сооружение начали строить в 2014 году

ЧЕБОКСАРЫ, 8 ноября. /ТАСС/. Биатлонный центр в Чувашии со строящейся лыжероллерной трассой станет многофункциональным спортивным объектом, сообщила журналистам исполняющая обязанности главы Минспорта республики Татьяна Рябинина. По информации министерства, это будет вторая трасса в России, где установят систему по одновременному оснежению из нескольких точек.

"Мы начали строить [биатлонный центр] в 2014 году. [После строительства лыжероллерной трассы] получим объект, где сможем проводить всероссийские соревнования. Здесь смогут заниматься не только лыжники, биатлонисты и велосипедисты, это будет многофункциональный спортивный объект", - отметила Рябинина.

Председатель технического комитета Союза биатлонистов России Вадим Мелихов сообщил журналистам, что лыжероллерная трасса - это часть масштабного комплекса, который позволит привлекать сюда спортсменов. "Вдоль [трассы] будут проложены еще по обеим сторонам беговые дорожки. Это целый комплекс не только для тех, кто имеет уже хороший уровень подготовки, но и для начинающих спортсменов. Такая возможность будет интересная: кто-то идет на роллерах, кто-то бежит", - отметил Мелихов.

Он подчеркнул важность дальнейшей организации по эксплуатации комплекса. "Надо думать не только о тех, кто будет заниматься, но и как создавать [условия] для всех любителей спорта - лыжных гонок, биатлона и смежных видов спорта", - пояснил представитель Союза биатлонистов России.

Во время осмотра объекта Рябинина напомнила, что вопрос строительства лыжероллерной трассы долгое время оставался нерешенным. "Начали ее строить в этом году. Разрешение на ввод в эксплуатацию мы должны получить не позднее декабря 2024 года. Те темпы работ, которые мы сейчас наблюдаем, фиксируем, позволяют быть уверенными, что именно к этому сроку все и закончим", - добавила исполняющая обязанности министра.

По ее словам, с этого года включен дополнительный строительный контроль на объекте, который ведет федеральное учреждение. Рябинина считает это гарантией обеспечения качества технически сложного спортивного сооружения.

Лыжероллерная трасса

На лыжероллерной трассе с искусственным освещением и видеонаблюдением протяженностью почти 4 км будет предусмотрено примерно семь срезов. По информации министерства, это позволит охватить все виды программ по биатлону и лыжным гонкам. Кроме того, по данным властей, здесь смогут тренироваться триатлонисты и велосипедисты, планируется создать условия для спортсменов с ограниченными возможностями.

Уточняется, что строительные работы на объекте условно разделены на две части. В 2023 году запланированы земляные работы, прокладка инженерных и кабельных сетей, водопровода, систем освещения и оснежения. В 2024 году будут проводиться работы по благоустройству.

"На объекте предусмотрены водные резервуары для оснежения трассы - не во всех регионах такое есть. Чувашия станет вторым регионом после Тюменской области, где по периметру объекта будет установлена система, позволяющая оснежать трассу одновременно из нескольких точек", - отмечают в министерстве физической культуры и спорта республики.