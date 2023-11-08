В ISU заявили, что будут вспоминать фигуриста Протопопова с большой любовью

Олег Протопопов 3 ноября умер в возрасте 91 года

ТАСС, 8 ноября. Международный союз конькобежцев (ISU) будет вспоминать фигуриста Олега Протопопова с большой любовью. Об этом сообщила пресс-служба организации.

3 ноября пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Протопопов умер в возрасте 91 года.

"С глубоким сожалением ISU узнал о кончине двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Олега Протопопова. ISU отдает дань уважения фигуристу и будет вспоминать его с большой любовью", - говорится в сообщении.

Протопопов и Людмила Белоусова стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.