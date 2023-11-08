Путин наградил Сергея Елисеева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева наградили за многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил президента Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергея Елисеева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Елисеев награжден за большие заслуги в развитии и популяризации самбо в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

За соответствующие заслуги орденом Александра Невского награжден вице-президент ВФС Владимир Горшуков, орденом Почета - первый вице-президент ВФС, президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вице-президент ВФС Рудольф Бабоян. Помимо этого, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены еще шесть человек, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - пять человек. Звание заслуженного работника физической культуры РФ присвоено пяти функционерам и тренерам.