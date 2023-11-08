Самый дешевый билет на матч сборных России и Кубы по футболу стоит 500 рублей

Встреча состоится 20 ноября в Волгограде

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Болельщики могут приобрести самый дешевый билет на товарищеский матч между сборными России и Кубы по футболу за 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Также доступны билеты стоимостью в 800, 1 500, 2 000 и 2 500 рублей.

Встреча сборных России и Кубы пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене". Начало игры запланировано на 19:30 мск.

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи - против команд Камеруна (1:0) и Кении (2:2). Сборная Кубы располагается на 169-й строчке рейтинга Международной федерации футбола, россияне - на 39-м месте.