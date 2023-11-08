Матыцин предложил использовать возможности портала госуслуг для получения вычета по спорту

Министр спорта России отметил, что предлагаемый подход позволит повысить качество оказания физкультурно-оздоровительных услуг и доступность социального налогового вычета

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил использовать возможности Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) для социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом он заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Предлагаем максимально использовать возможности федеральной государственной информационной системы "Спорт" и портала ЕПГУ. Верифицированный список организаций формируется посредством подачи заявлений через портал госуслуг, параллельно сверяя данные с ФНС России. У граждан в личном кабинете "Госуслуг" появится возможность получить налоговый вычет в проактивном режиме. Данный сервис предусмотрен в рамках разработки домена "Спорт". Предлагаемый подход позволит повысить качество оказания физкультурно-оздоровительных услуг и доступность социального налогового вычета", - подчеркнул Матыцин.

"Сегодня ситуация по количеству организаций, включенных в перечень, разная: есть положительная динамика, есть и субъекты, в которых отмечается снижение организаций в перечне. Ключевой момент - включение организаций в перечень носит заявительный, а не обязательный характер. Организации предоставляют информацию об экономической деятельности, о квалификации тренеров, и организация не должна быть в реестре недобросовестных. Сегодня в стране в сфере спорта функционирует 182 095 организаций, более 18 тыс. организаций оказывают платные услуги, потенциально все они могут входить в перечень. Однако сегодня в перечень входит только 25% - это чуть более 4 тыс. организаций, по нашему мнению, это происходит потому, что не все организации соответствуют критериям и готовы работать в открытом формате", - добавил министр спорта РФ.