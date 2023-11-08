Кубок России по дзюдо планируют провести в декабре в Нижнем Новгороде

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе этим видом спорта занимается более 4,5 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Кубок России по дзюдо запланировали провести в Нижнем Новгороде в середине декабря, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Никитин провел встречу с президентом Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком и главой региональной федерации Александром Вайнбергом.

"Запланировали проведение Кубка России по дзюдо в Нижнем Новгороде в середине декабря. Участие в нем принимают сильнейшие спортсмены страны", - написал Никитин.

Он отметил, что в области этим видом спорта занимается более 4,5 тыс. человек. "Уверен, что проведение кубка сделает дзюдо еще популярнее среди нижегородцев", - заключил глава региона.