"Куньлунь Ред Стар" прервал девятиматчевую победную серию московского "Динамо" в КХЛ

"Куньлунь Ред Стар" впервые обыграл московское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" в овертайме со счетом 3:2 обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 4 917 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Девин Броссо (20-я минута), Лукас Локхарт (29) и Брэндон Макмиллан (63). У проигравших отличились Седрик Пакетт (18) и Владислав Михайлов (28).

"Куньлунь Ред Стар" прервал девятиматчевую победную серию "Динамо" в регулярном чемпионате. Бело-голубые впервые в истории проиграли "Куньлунь Ред Стар". Ранее московская команда одержала над китайским коллективом, который выступает в КХЛ с 2016 года, 17 побед подряд.

После 28 матчей "Динамо" набрало 42 очка, команда лидирует в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. "Куньлунь Ред Стар" прервал серию из пяти поражений подряд. Китайская команда располагается на 10-й позиции на Западе с 23 очками по итогам 32 игр.

В следующем матче московское "Динамо" 12 ноября на выезде сыграет с "Динамо" из Минска. "Куньлунь Ред Стар" 10 ноября в Астане встретится с местным "Барысом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 28 15 4 1 1 1 6 88-61 42 2 Спартак 28 18 1 0 0 2 7 102-75 40 3 Торпедо 28 15 2 0 1 1 9 84-65 36 4 Локомотив 27 15 1 0 1 1 9 69-56 34 5 ЦСКА 27 11 2 1 0 2 11 82-61 30 6 Северсталь 26 11 0 2 2 2 9 88-75 30 7 Динамо Мн 25 7 4 1 2 2 9 70-66 28 8 СКА 26 12 0 1 0 0 13 73-61 26 9 Сочи 27 10 1 1 0 2 13 72-98 26 10 Куньлунь РС 32 3 2 4 2 3 18 65-110 23 11 Витязь 28 3 2 2 2 2 17 50-100 18