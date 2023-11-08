8 ноября, 18:55
КХЛ

"Куньлунь Ред Стар" прервал девятиматчевую победную серию московского "Динамо" в КХЛ

Хоккеисты "Куньлунь Ред Стар". Сергей Савостьянов/ ТАСС
Хоккеисты "Куньлунь Ред Стар"
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

"Куньлунь Ред Стар" впервые обыграл московское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" в овертайме со счетом 3:2 обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 4 917 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Девин Броссо (20-я минута), Лукас Локхарт (29) и Брэндон Макмиллан (63). У проигравших отличились Седрик Пакетт (18) и Владислав Михайлов (28).

"Куньлунь Ред Стар" прервал девятиматчевую победную серию "Динамо" в регулярном чемпионате. Бело-голубые впервые в истории проиграли "Куньлунь Ред Стар". Ранее московская команда одержала над китайским коллективом, который выступает в КХЛ с 2016 года, 17 побед подряд.

После 28 матчей "Динамо" набрало 42 очка, команда лидирует в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. "Куньлунь Ред Стар" прервал серию из пяти поражений подряд. Китайская команда располагается на 10-й позиции на Западе с 23 очками по итогам 32 игр.

В следующем матче московское "Динамо" 12 ноября на выезде сыграет с "Динамо" из Минска. "Куньлунь Ред Стар" 10 ноября в Астане встретится с местным "Барысом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

28

15

4

1

1

1

6

88-61

42

2

Спартак

28

18

1

0

0

2

7

102-75

40

3

Торпедо

28

15

2

0

1

1

9

84-65

36

4

Локомотив

27

15

1

0

1

1

9

69-56

34

5

ЦСКА

27

11

2

1

0

2

11

82-61

30

6

Северсталь

26

11

0

2

2

2

9

88-75

30

7

Динамо Мн

25

7

4

1

2

2

9

70-66

28

8

СКА

26

12

0

1

0

0

13

73-61

26

9

Сочи

27

10

1

1

0

2

13

72-98

26

10

Куньлунь РС

32

3

2

4

2

3

18

65-110

23

11

Витязь

28

3

2

2

2

2

17

50-100

18

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

29

14

2

1

2

2

8

91-79

38

2

Ак Барс

27

13

5

0

0

2

7

84-63

38

3

Лада

29

14

1

1

0

5

8

72-67

37

4

Салават Юлаев

28

16

1

0

0

1

10

79-52

35

5

Авангард

27

10

5

1

0

3

8

74-73

35

6

Трактор

28

11

4

1

0

2

10

73-60

34

7

Автомобилист

29

11

3

1

3

1

10

66-60

34

8

Нефтехимик

27

9

2

1

2

3

10

65-86

29

9

Сибирь

28

7

2

4

2

1

12

64-83

29

10

Амур

26

9

0

1

4

2

10

56-70

26

11

Барыс

29

4

1

3

2

5

14

67-92

23

12

Адмирал

25

4

2

1

2

2

14

55-76

18

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация