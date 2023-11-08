"Куньлунь Ред Стар" прервал девятиматчевую победную серию московского "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" в овертайме со счетом 3:2 обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 4 917 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Девин Броссо (20-я минута), Лукас Локхарт (29) и Брэндон Макмиллан (63). У проигравших отличились Седрик Пакетт (18) и Владислав Михайлов (28).
"Куньлунь Ред Стар" прервал девятиматчевую победную серию "Динамо" в регулярном чемпионате. Бело-голубые впервые в истории проиграли "Куньлунь Ред Стар". Ранее московская команда одержала над китайским коллективом, который выступает в КХЛ с 2016 года, 17 побед подряд.
После 28 матчей "Динамо" набрало 42 очка, команда лидирует в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. "Куньлунь Ред Стар" прервал серию из пяти поражений подряд. Китайская команда располагается на 10-й позиции на Западе с 23 очками по итогам 32 игр.
В следующем матче московское "Динамо" 12 ноября на выезде сыграет с "Динамо" из Минска. "Куньлунь Ред Стар" 10 ноября в Астане встретится с местным "Барысом".
1
Динамо М
28
15
4
1
1
1
6
88-61
42
2
Спартак
28
18
1
0
0
2
7
102-75
40
3
Торпедо
28
15
2
0
1
1
9
84-65
36
4
Локомотив
27
15
1
0
1
1
9
69-56
34
5
ЦСКА
27
11
2
1
0
2
11
82-61
30
6
Северсталь
26
11
0
2
2
2
9
88-75
30
7
Динамо Мн
25
7
4
1
2
2
9
70-66
28
8
СКА
26
12
0
1
0
0
13
73-61
26
9
Сочи
27
10
1
1
0
2
13
72-98
26
10
Куньлунь РС
32
3
2
4
2
3
18
65-110
23
11
Витязь
28
3
2
2
2
2
17
50-100
18
1
Металлург
29
14
2
1
2
2
8
91-79
38
2
Ак Барс
27
13
5
0
0
2
7
84-63
38
3
Лада
29
14
1
1
0
5
8
72-67
37
4
Салават Юлаев
28
16
1
0
0
1
10
79-52
35
5
Авангард
27
10
5
1
0
3
8
74-73
35
6
Трактор
28
11
4
1
0
2
10
73-60
34
7
Автомобилист
29
11
3
1
3
1
10
66-60
34
8
Нефтехимик
27
9
2
1
2
3
10
65-86
29
9
Сибирь
28
7
2
4
2
1
12
64-83
29
10
Амур
26
9
0
1
4
2
10
56-70
26
11
Барыс
29
4
1
3
2
5
14
67-92
23
12
Адмирал
25
4
2
1
2
2
14
55-76
18