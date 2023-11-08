Блестящие полгода. Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" завершились в Туле

Соревнования проходили в течение полугода, всего было разыграно 474 комплекта медалей

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Вторые летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" финишировали в Туле, где в среду состоялась торжественная церемония закрытия соревнований. Игры длились около полугода.

Игры "Мы вместе. Спорт" стартовали 20 июня с торжественной церемонии открытия в Нижнем Новгороде. Решение об организации Игр было принято после того, как Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о недопуске российской и белорусской команд к участию в зимней Паралимпиаде в Пекине. Первые игры "Мы вместе. Спорт" прошли с 18 по 20 марта 2022 года в Ханты-Мансийске, в них принимали участие спортсмены из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в 2023 году проходили в 14 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Курганской, Московской, Нижегородской, Саратовской и Тульской областях, республиках Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия. Было разыграно 474 комплекта медалей в 22 дисциплинах. Программа российских соревнований была идентична той, что будет в Париже на летней Паралимпиаде. В летних Играх-2023 приняли участие около 4 500 человек, были превзойдены 5 рекордов мира, 14 рекордов Европы и установлены более 50 рекордов России.

В рамках Игр прошли соревнования по академической гребле, бадминтону, баскетболу на колясках, бочче, велоспорту (на треке и на шоссе), волейболу сидя, гребле на байдарках и каноэ, голболу, дзюдо, конному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, пулевой стрельбе, регби на колясках, стрельбе из лука, теннису на колясках, триатлону, тхэквондо, фехтованию на колясках, футболу 5х5. В общей сложности представители 76 субъектов России стали победителями или призерами соревнований. Самыми медалеемкими видами спорта стали легкая атлетика и плавание - там разыграно 128 и 135 комплектов медалей соответственно.

"Высокий уровень организации, большое количество участников, высокий уровень конкуренции - все это стало залогом успешного проведения летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", - говорится в обращении к участникам Игр министра спорта РФ Олега Матыцина. - Москва, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан составили тройку лидеров общекомандного зачета. Несмотря на давление, которое оказывается на отечественный спорт, мы продолжаем развивать и повышать уровень соревновательной активности российских паралимпийцев. Выражаем благодарность Паралимпийскому комитету России, всем организаторам, волонтерам, медицинскому персоналу за такое успешное и масштабное мероприятие".

Церемония закрытия Игр, проходившая на "Тула-Арене", началась с парада флагов российских регионов. В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, бывший глава ПКР Владимир Лукин и другие официальные лица.

Следующие летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" пройдут в 2024 году

Официально о закрытии игр "Мы вместе. Спорт" объявил Рожков. "Игры прошли блестяще, для нас они очень значимые. Мы планируем с Минспортом России провести в следующем году аналогичные летние Игры. Зимние Игры пройдут в первые месяцы 2024 года в трех российских регионах. Это Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская и Сахалинская области", - сказал глава ПКР журналистам перед началом церемонии открытия.

Международный паралимпийский комитет ранее включил соревнования по плаванию и легкой атлетике, проходившие в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", в международный календарь соревнований. Результаты российских пловцов и легкоатлетов на Играх вошли в рейтинг МПК, в соответствии с которым проходит квалификационный отбор для участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. В рейтинг вошли результаты 56 отечественных пловцов, имеющих международные лицензии. Также Международный паралимпийский комитет внес в свой рейтинг-лист 160 результатов с соревнований по легкой атлетике, которые проходили в середине августа в Чебоксарах.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.

29 сентября генеральная ассамблея МПК снова приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе. Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября.