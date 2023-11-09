CAS возобновит слушания по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой

Первые слушания прошли в сентябре, однако тогда суд решил возобновить их 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации

ТАСС, 9 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) 9 ноября вернется к слушаниям по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой, которые продлятся до 10 ноября. Арбитры должны сделать вывод, может ли спортсменка сохранить за собой золото Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире.

Первые слушания в CAS по делу Валиевой проходили с 26 по 28 сентября, после чего суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

В случае если судьи вынесут вердикт о серьезном характере допингового нарушения спортсменкой, то вместе с Валиевой медалей лишатся ее партнеры по олимпийской команде Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Принимать решение будет Международный союз конькобежцев (ISU), опираясь на решение CAS. Золото в этом случае получат фигуристы из США, серебро достанется сборной Японии, бронза - команде Канады.

Валиева настаивает на своей невиновности. На ее стороне статус "защищенного лица", которым фигуристка наделена по причине того, что на момент допингового нарушения была несовершеннолетней - на Олимпиаде спортсменка выступала в 15-летнем возрасте. Этот статус упрощает доказательную базу: Валиевой не надо будет объяснять, как именно запрещенное вещество попало в ее организм, ответственность за нарушение можно будет перенести на окружение фигуристки. В пользу спортсменки говорит тот факт, что все ее допинг-пробы на Олимпиаде оказались чистыми, а триметазидин не помогает фигуристам улучшать спортивные результаты.

Дело Валиевой продолжат рассматривать три арбитра - британец Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин (выбран стороной обвинения) и француз Матьё Мезоннёв (с российской стороны). Позицию Российского антидопингового агентства будет отстаивать британец Грэм Артур, Всемирного антидопингового агентства - юристы швейцарской конторы Kellerhals Carrard, имена адвокатов Валиевой и ISU не разглашались. Решение CAS будет окончательным и обязательным для всех сторон, единственная возможность обжаловать приговор - направить апелляцию в Верховный суд Швейцарии, который занимается разбором процессуальных нарушений.

Информация о допинге у Валиевой должна была появиться до Олимпиады в Пекине, однако процесс проверки ее пробы затянулся. Тест был сделан в антидопинговой лаборатории Стокгольма с серьезной задержкой, которую шведская сторона объяснила массовым заражением сотрудников коронавирусом. В итоге результат пробы, которая была взята в декабре 2021 года во время чемпионата России, стал известен только в феврале 2022-го, уже после победы российских фигуристов в олимпийском командном турнире.