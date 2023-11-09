Жамнов заявил, что пока не видит предпосылок для спада в игре хоккеистов "Спартака"

"Спартак" после 28 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Предпосылок для спада в игре хоккейного клуба "Спартак" пока нет. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" занимает второе место в Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 40 очков в 28 матчах, и отставая от московского "Динамо" на 2 балла. В октябре красно-белые одержали девять побед подряд, установив клубный рекорд.

"Сезон у всех тяжелый. Как все любят сейчас говорить, будет спад, и когда он будет, посмотрим, я пока этого не знаю. Пока все у нас нормально: у нас есть и сильный медицинский корпус, и тренер по физподготовке. Мы постоянно смотрим за состоянием ребят, за их физическим и функциональным состоянием, проверяем на все нюансы. Стараемся следить, чтобы команда была в тонусе и этих спадов было как можно меньше и, возможно, их вообще не было. Это все в совокупности и есть - у каждого в команде есть свое направление, за которое он отвечает", - сказал Жамнов.

"Мне сейчас тяжело об этом сказать, потому что я никогда целый сезон с командой не работал, поэтому посмотрим, как дальше все будет складываться. Пока я не вижу предпосылок к тому, чтобы у нас произошел какой-то спад. Он может быть чисто эмоциональным, но это во многом зависит от команды, как она отреагирует на поражение и будет готова к следующей игре. Это, наверное, больше идет от головы", - добавил он.