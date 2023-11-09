Рожков: 80 легкоатлетов и пловцов практически решили задачу отбора на Паралимпиаду

Глава Паралимпийского комитета России отметил, что в соревнованиях в Париже могут принять участие около 300 российских спортсменов

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Задачу отбора на Паралимпийские игры 2024 года в Париже практически решили по 40 российских легкоатлетов и пловцов. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Что касается Паралимпиады в Париже, то нам надо сначала туда отобраться, но завершившиеся летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" доказали, что российские спортсмены остаются конкурентоспособными на мировом уровне, - заметил Рожков. - Напомню также, что Международный паралимпийский комитет включил наши соревнования по легкой атлетике и плаванию в свой календарь. Результаты, показанные на этих турнирах, учитывались в международном рейтинге. У нас в легкой атлетике и плавании по 40 спортсменов показали результаты высокого класса и практически решили задачу отбора, хотя квалификационный период еще не закончился".

"Исходя из наших прогнозов, и с учетом тех видов спорта, в которых мы допускаемся до Игр, за исключением командных видов спорта и пауэрлифтинга, около 300 человек могут принять участие в Играх в Париже", - добавил глава ПКР.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в Бахрейне приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе.

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.