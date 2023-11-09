Трехдневная велогонка "Две столицы" запланирована на август 2024 года со стартом в Москве

Планируется, что гонка продлится три дня, отметил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Велосипедная шоссейная гонка "Две столицы" запланирована на август 2024 года. Как рассказал ТАСС генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, соревнования продлятся три дня со стартом в Москве и финишем в Санкт-Петербурге.

"Гонка "Две столицы" запланирована на август 2024 года, точные сроки ее проведения пока не определены и будут уточняться дополнительно, - заметил Кучерявый. - Создана рабочая группа по подготовке и организации этого спортивного мероприятия. Гонка стартует в Москве и финиширует в Санкт-Петербурге, она продлится три дня".

"Это будет любительская гонка, поэтому вопрос о приглашении иностранных спортсменов пока не обсуждался. Будут только наши велогонщики. Планируется, что на старт выйдут от 200 до 300 человек. По призовым пока вопрос не поднимался, так как это, повторюсь, будет любительская гонка", - заключил собеседник ТАСС.

1 ноября в Министерстве спорта РФ состоялось совещание по подготовке и проведению в 2024 году велогонки "Две столицы".