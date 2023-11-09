Тренер "Спартака" Жамнов рассказал, почему ведет себя спокойно во время матчей КХЛ

Алексей Жамнов отметил, что демонстрация эмоций на тренерской скамейке не приведет к хорошему

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов спокойно реагирует на моменты в играх Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, потому что излишние эмоции могут навредить команде. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Спартак" занимает второе место в Западной конференции КХЛ, в 28 матчах набрав 40 очков и отставая от лидера, московского "Динамо", на 2 балла.

"Если я буду показывать эмоции, то это вряд ли может к хорошему привести на лавке. Игроки же чувствуют, как себя тренер ведет - спокойно или нет, - сказал Жамнов. - Я пока не вижу, что должен, к примеру, орать, швырять бутылки. Конечно, бывают моменты, когда могу прикрикнуть, но, чтобы это было очевидно, такого нет. Все что нужно игрокам, я доношу в раздевалке, и они пока все это понимают".

"С ними [игроками] по-мужски все время разговариваю. Это не значит, что я должен орать и что что-то должно летать по раздевалке. Если кто-то думает, что это работает, я сомневаюсь. Как один мудрый человек сказал, иногда и шепотом можно убить. Бывают хорошие игры и плохие, но мы стараемся им донести, что мы делаем хорошо, а что - неправильно, чтобы исключить такое в дальнейшем. Можете спросить об этом у игроков. Не могу сказать, что общаемся на повышенных тонах, но где-то можно чуть повысить голос. Но это не значит, что нужно орать", - добавил он.