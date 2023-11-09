Махачев в следующем бою может провести защиту титула чемпиона UFC

В активе россиянина 25 побед и одно поражение в ММА

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Ислам Махачев с высокой долей вероятности проведет защиту титула в следующем бою. Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Вряд ли победитель боя Эдвардс - Ковингтон будет готов драться в такой короткий срок. Скорее всего, Ислам будет защищать титул", - сказал Магомедов.

Ранее ТАСС сообщал, что Махачев может провести бой в полусреднем весе с победителем поединка за титул чемпиона UFС между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном, который пройдет 18 декабря в США. Ранее стало известно, что Махачев проведет следующий поединок не раньше марта 2024 года

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. На его счету 25 побед и 1 поражение.