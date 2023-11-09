9 ноября, 09:38
Футбол в России

РФС обсуждает участие Акинфеева в ретро-матче "Локомотива" и ЦСКА

Игра состоится 19 ноября и будет приурочена к 21-летней годовщине "золотого" матча между командами

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обсуждает вопрос участия бронзового призера чемпионата Европы, обладателя Кубка УЕФА вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в ретро-матче между армейским клубом и "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

"Из иностранных игроков Милош Красич, Элвир Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА. В составе "Локомотива" примут участие Родолфо и Мануэл Фернандеш, - сказал Терешин. - Также ведем переговоры и с рядом других футболистов, но многое упирается в большие расходы на логистику, так как проект Лиги легенд полностью финансируется РФС при поддержке партнеров".

"Помимо этого, обсуждаем с "Локомотивом" и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гилерме и Игоря Акинфеева. Акинфеев начинал первые сборы с основной командой ЦСКА ровно 20 лет назад, в 2003 году дебютировал за основную команду. Вечером в четверг стартует билетная программа".

Игра состоится 19 ноября на "РЖД-Арене" и будет приурочена к 21-летней годовщине "золотого" матча между этими командами. "Локомотив" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 и стал победителем чемпионата России - 2002. 

Теги:
Российский футбол
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