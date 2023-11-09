Тренера "Акрона" Калешина дисквалифицировали на три матча за оскорбления судьи

2 ноября "Акрон" со счетом 0:1 уступил "Волгарю" в матче Кубка России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера тольяттинского "Акрона" Евгения Калешина на три матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра по итогам матча раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России с астраханским "Волгарем". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

2 ноября "Акрон" дома уступил "Волгарю" со счетом 0:1.

"Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин дисквалифицирован на три матча Кубка России за оскорбительное поведение с использованием нецензурной брани в отношении первого помощника судьи в матче с "Волгарем", - сказал Григорьянц.

После поражения от "Волгаря" "Акрон" завершил выступление в Кубке России.