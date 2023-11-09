Тренера "Ростова" Карпина оштрафовали на 30 тыс. рублей за восьмое нарушение в сезоне РПЛ

Главный тренер "Оренбурга" оштрафован также на 30 тыс. рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в восьмой раз в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

6 ноября "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ.

"По итогам матча "Оренбург" - "Ростов" мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тыс. рублей".

"Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 14 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде против московского "Спартака" 12 ноября.