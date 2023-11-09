Финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в Москве 2 декабря

Призовой фонд турнира составляет 6 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Финал Континентальной лиги дзюдо состоится 2 декабря на татами Международного центра самбо, его участниками станут восемь лучших команд, представляющих Россию и Таджикистан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

За титул и призовой фонд в размере 6 млн рублей поборются "Ахмат" (Грозный), "Родина" и "Урал - Западная Сибирь" (оба - Екатеринбург), "Локомотив-Грин Хилл" (Нальчик), "Динамо" (Уфа), "Сорбис" (Москва), "Явара-Нева" (Санкт-Петербург) и "Ходжи Шариф" (Душанбе).

"Безусловно, максимальное внимание поклонников "гибкого пути" будет приковано к медалистам прошлогоднего клубного чемпионата России: победителю вышеупомянутого старта "Ахмату", "Явара-Неве", которая поднялась на вторую ступень пьедестала, а также "бронзовым" "Локомотиву-Грин Хилл" и "Уралу - Западной Сибири", - отметили в пресс-службе. - Но, как показали два предыдущих этапа Континентальной лиги, без сенсаций точно не обойдется. Потому что, например, до старта состязаний мало кто мог подумать, что столичный "Сорбис" или уфимское "Динамо" смогут не только отобрать очки у мастодонтов отечественного дзюдо, но и пробиться в решающую стадию".

В составах команд-финалистов числятся бронзовые призеры Олимпиады в Токио Тамерлан Башаев и Нияз Ильясов, обладатель бронзы чемпионата мира Якуб Шамилов (все - "Ахмат"), победитель Игр-2016 Хасан Халмурзаев ("Явара-Нева"), чемпион Европы Алан Хубецов ("Урал - Западная Сибирь") и другие известные дзюдоисты.