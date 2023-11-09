9 ноября, 12:48
Массовый спорт

Матыцин: план сотрудничества усилит спортивное взаимодействие между РФ и Казахстаном

План включает в себя проведение различных спортивных и тренировочных мероприятий, а также обучающих семинаров по нескольким видам спорта, отметил министр

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Казахстаном послужит усилению спортивного взаимодействия между странами. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Минспорта.

"В целях укрепления наших двусторонних связей разработан план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Казахстаном на 2024-2026 годы. Он включает в себя проведение различных спортивных и тренировочных мероприятий, а также обучающих семинаров по нескольким видам спорта: дзюдо, боксу, греко-римской борьбе, следж-хоккею, хоккею, шахматам, велосипедному спорту, легкой атлетике, практической стрельбе. Здесь важную роль будут играть наши спортивные федерации, а также спортивные вузы и училища олимпийского резерва. Уверен, что план сотрудничества, который был подписан сегодня в присутствии лидеров наших стран, послужит усилению спортивного взаимодействия между Россией и Казахстаном", - заявил Матыцин.

Документ был подписан Матыциным и министром туризма и спорта Казахстана Ермеком Маржикпаевым в рамках официального визита делегации РФ в Астану. 

Теги:
Матыцин, Олег Васильевич
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