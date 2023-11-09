Шевченко обыграл Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира во Франции

В полуфинале Шевченко сыграет с победителем матча между французами Лукой ван Асшем и Пьер-Югом Эрбером

ТАСС, 9 ноября. Россиянин Александр Шевченко победил соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Шевченко, не получившего номера посева на турнире. Хачанов выступал в качестве третьего сеянного. В полуфинале Шевченко сыграет с победителем матча между французами Лукой ван Асшем и Пьер-Югом Эрбером (оба без номера посева).

Теннисисты провели первый матч между собой. Также Шевченко впервые в 2023 году победил соотечественника - в феврале он проиграл Павлу Котову в квалификации турнира в Дубае, в мае - Даниилу Медведеву в игре третьего круга соревнований в Мадриде.

Шевченко 22 года, он занимает 63-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина нет титулов ATP, теннисист впервые вышел в полуфинал турнира под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в мировом рейтинге, в его активе пять побед на турнирах ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Меце относится к категории ATP 250 и завершится 11 ноября. Соревнования проводятся на покрытии "хард", их призовой фонд составил €562 тыс. Действующим победителем турнира является итальянец Лоренцо Сонего. Из россиян на соревнованиях побеждал Дмитрий Турсунов (2008).