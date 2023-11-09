Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе на Итоговом турнире ATP

Также с ними выступят испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев

ТАСС, 9 ноября. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в Красную группу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По итогам жеребьевки вместе с ними в квартете оказались вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и двукратный победитель турнира Александр Зверев из Германии. В Зеленой группе выступят лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне.

Медведев и Рублев во второй раз подряд сыграют в одной группе на Итоговом турнире ATP. В 2022 году Рублев занял второе место, уступив Джоковичу, а Медведев замкнул турнирную таблицу, финишировав четвертым.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Для попадания на Итоговый турнир ATP нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).