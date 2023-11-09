Российская сторона отозвала апелляцию в CAS на отстранение от соревнований под эгидой ISU

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований с марта 2022 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российская сторона отозвала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отстранении спортсменов от международных соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Мы отозвали иск и сосредоточимся на развитии спорта внутри страны", - сказал Гуляев.

От российской стороны в споре выступали Федерация фигурного катания на коньках России, Союз конькобежцев России, а также шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Анжелика Голикова и фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.