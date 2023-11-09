9 ноября, 16:37
Зимние олимпийские виды спорта

Российская сторона отозвала апелляцию в CAS на отстранение от соревнований под эгидой ISU

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований с марта 2022 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российская сторона отозвала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отстранении спортсменов от международных соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Мы отозвали иск и сосредоточимся на развитии спорта внутри страны", - сказал Гуляев.

От российской стороны в споре выступали Федерация фигурного катания на коньках России, Союз конькобежцев России, а также шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Анжелика Голикова и фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация