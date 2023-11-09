9 ноября, 17:16
Футбол в России

Стал известен календарь чемпионата и Кубка России по футболу до конца года

Дмитрий Скопинцев ("Динамо") и Иван Обляков (ЦСКА). Сергей Фадеичев/ ТАСС
Дмитрий Скопинцев ("Динамо") и Иван Обляков (ЦСКА)
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Столичное дерби ЦСКА - "Динамо" пройдет 25 ноября

ТАСС, 9 ноября. Московский ЦСКА примет столичное "Динамо" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча начнется в 17:30 мск. В этот же день сыграют "Крылья Советов" - "Локомотив", "Зенит" - "Сочи", "Балтика" -"Спартак". Оставшиеся матчи тура пройдут 26 ноября, в них встретятся "Оренбург" - "Ахмат", "Урал" - "Краснодар", "Рубин" - "Факел", "Ростов" - "Пари НН".

17-й тур стартует 2 декабря играми "Пари НН" - "Урал", "Сочи" - "Крылья Советов", "Факел" - "Балтика", 3 декабря сыграют ЦСКА - "Ростов", "Краснодар" - "Оренбург", "Локомотив" - "Зенит" и "Ахмат" - "Спартак". Завершится тур 4 декабря матчем "Динамо" - "Рубин".

Заключительной перед паузой в чемпионате 18-й тур начнется 8 декабря матчем между "Локомотивом" и "Уралом". 9 декабря пройдут встречи "Спартак" - "Крылья Советов", "Ахмат" - "Ростов" и "Зенит" - "Пари НН". Завершится тур 10 декабря играми "Факел" - "Динамо", "Сочи" - "Оренбург", "Балтика" - "Рубин" и "Краснодар" - ЦСКА.

Также стало известно расписание первых четвертьфинальных матчей "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Встреча между "Балтикой" и "Локомотивом" состоится 28 ноября. 29 ноября пройдут игры "Оренбург" - "Спартак", "Ростов" - ЦСКА и "Динамо" - "Зенит". Ответные игры состоятся 12-14 марта 2024 года. 

Теги:
Российский футбол
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