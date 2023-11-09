Судье матча КХЛ "Лада" - "Ак Барс" наложили три шва после попадания шайбы в лицо

Арбитр Сергей Беляев получил травму в конце второго периода

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главному арбитру матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между тольяттинской "Ладой" и казанским "Ак Барсом" Сергею Беляеву после попадания шайбы в лицо наложили три шва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Шайба попала арбитру в лицо после рикошета в конце второго периода.

"В матче "Лада" - "Ак Барс" травму получил главный арбитр Сергей Беляев, шайба попала ему в лицо. Судья не смог продолжить матч, ему наложили три шва, после чего он поехал в челюстно-лицевую хирургию на снимок. Об окончательном диагнозе сообщим дополнительно, желаем Сергею здоровья", - рассказали в пресс-службе.

"Лада" одержала победу над "Ак Барсом" со счетом 3:2.