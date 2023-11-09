"Атлетико" продлил контракт с главным тренером Симеоне до лета 2027 года

Аргентинец возглавляет испанский клуб с декабря 2011 года

ТАСС, 9 ноября. Руководство испанского футбольного клуба "Атлетико" (Мадрид) заключило новое соглашение с главным тренером аргентинцем Диего Симеоне. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новый контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Симеоне 53 года, он возглавил "Атлетико" в декабре 2011 года. С тех пор аргентинец провел 642 матча в качестве главного тренера команды, став рекордсменом клуба по этому показателю. Под руководством Симеоне "Атлетико" дважды выиграл чемпионат Испании (2014, 2021), Лигу Европы (2011, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также завоевал Кубок (2013) и Суперкубок Испании (2014). В 2014 и 2016 годах "Атлетико" доходил до финала Лиги чемпионов, где уступил испанскому "Реалу".

"Атлетико" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 25 очков по итогам 11 туров.