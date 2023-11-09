9 ноября, 18:44
КХЛ

Хоккеист "Спартака" Цыплаков может вернуться в строй к домашним матчам команды

Ближайший домашний матч красно-белые проведут 14 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Максим Цыплаков может восстановиться к ближайшим домашним матчам Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Красно-белые в четверг в Нижнекамске обыграли "Нефтехимик" со счетом 4:1. Цыплаков не принял участия в этой игре. В последний раз Цыплаков сыграл с петербургским СКА (3:2) 6 ноября. В 28 матчах он набрал 17 (9 голов + 8 результативных передач) очков.

"У него микротравма, поэтому сегодня не играл. Скорее всего, он примет участие в матчах домашней серии после этой поездки. Он остался в Москве, чтобы залечить эту микротравму, там ничего серьезного нет, просто мы не хотим усугублять повреждение", - сказал Жамнов.

Ближайший домашний матч "Спартак" проведет 14 ноября с московским "Динамо", до этого красно-белые 11 ноября сыграют в Тольятти с "Ладой". 

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КХЛ
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