9 ноября, 20:02
КХЛ

Борис Михайлов назвал удручающей нынешнюю игру хоккеистов ЦСКА в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион считает, что действующие обладатели Кубка Гагарина так играть не должны

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра московского ЦСКА в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выглядит удручающей и не на уровне действующих обладателей Кубка Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

Хоккеисты ЦСКА в четверг потерпели третье поражение подряд, уступив дома омскому "Авангарду" со счетом 4:6. До этого они проиграли тольяттинской "Ладе" (3:4) и челябинскому "Трактору" (0:4).

"Естественно, все поражения, которые есть у ЦСКА, не очень приятны. Но вопросы отчего, почему - это вопросы к [главному тренеру ЦСКА Сергею] Федорову и всему тренерскому штабу, - сказал Михайлов. - Мое же впечатление от игры команды удручающее, так обладатели Кубка Гагарина не должны играть. Как обычный болельщик могу сказать, меня тревожит этот вопрос".

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками после 28 матчей и в следующем матче 13 ноября примут нижнекамский "Нефтехимик". 

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация