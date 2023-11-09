Борис Михайлов назвал удручающей нынешнюю игру хоккеистов ЦСКА в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион считает, что действующие обладатели Кубка Гагарина так играть не должны

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра московского ЦСКА в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выглядит удручающей и не на уровне действующих обладателей Кубка Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

Хоккеисты ЦСКА в четверг потерпели третье поражение подряд, уступив дома омскому "Авангарду" со счетом 4:6. До этого они проиграли тольяттинской "Ладе" (3:4) и челябинскому "Трактору" (0:4).

"Естественно, все поражения, которые есть у ЦСКА, не очень приятны. Но вопросы отчего, почему - это вопросы к [главному тренеру ЦСКА Сергею] Федорову и всему тренерскому штабу, - сказал Михайлов. - Мое же впечатление от игры команды удручающее, так обладатели Кубка Гагарина не должны играть. Как обычный болельщик могу сказать, меня тревожит этот вопрос".

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками после 28 матчей и в следующем матче 13 ноября примут нижнекамский "Нефтехимик".