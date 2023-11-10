Футболист "Ариса" Кокорин забил второй гол в Лиге Европы

Кипрская команда проиграла испанскому "Бетису" со счетом 1:4

ТАСС, 10 ноября. Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин забил гол в ворота испанского "Бетиса" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Испании.

Кокорин вышел на замену на 76-й минуте и отличился спустя 8 минут. Встреча завершилась победой "Бетиса" со счетом 4:1. В составе испанской команды забитыми мячами отметились Борха Иглесиас (34-я минута), Айтор Рубиаль Гарсия (64), Марк Рока (79) и Абдессамад Эззалзули (90+4).

Российский нападающий "Ариса" забил второй мяч в текущем розыгрыше Лиги Европы. В матче первого тура с чешской "Спартой" (2:3) он реализовал пенальти.

В другом матче группы C шотландский клуб "Рейнджерс" со счетом 2:1 обыграл "Спарту". После четырех туров первое место в турнирной таблице занимает "Бетис" (9 очков), далее идут "Рейнджерс" (7), "Спарта" (4) и "Арис" (3). В следующем туре "Арис" и "Ренйджерс" проведут матч в Шотландии, "Бетис" в гостях сыграет со "Спартой". Встречи пройдут 30 ноября.

По итогам группового этапа лучшие команды групп выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие вторые места, сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала с командами, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов. Третьи команды выступят в плей-офф Лиги конференций.

В матче группы D итальянская "Аталанта" со счетом 1:0 обыграла австрийский "Штурм". Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте. В другой встрече португальский "Спортинг" был сильнее польского "Ракува" (2:1). "Аталанта" лидирует в турнирной таблице квартета (10 очков), далее идут "Спортинг" (7), "Штурм" (4) и "Ракув" (1).

Хайкин и Оздоев сыграли в Лиге конференций

Норвежский клуб "Будё-Глимт" в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций во второй раз подряд обыграл турецкий "Бешикташ" (2:1). Ворота команды из Норвегии защищал российский вратарь Никита Хайкин. В другой встрече группы D бельгийский "Брюгге" переиграл швейцарский "Лугано" (2:0). "Брюгге" занимает первое место в турнирной таблице (10 очков), далее идут "Будё-Глимт" (7), "Лугано" (4) и "Бешикташ" (1).

В группе G греческий ПАОК сыграл вничью с шотландским "Абердином" (2:2). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену на 65-й минуте. В другом матче германский "Айнтрахт" обыграл финский ХИК (1:0). ПАОК лидирует в турнирной таблице (10 очков), далее располагаются "Айнтрахт" (9), "Абердин" (2) и ХИК (1).

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, занявшие вторые места, сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала с третьими клубами групп Лиги Европы.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.