10 ноября, 04:19
НХЛ

Нападающий "Рейнджерс" Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 13 матчей

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. AP Photo/ Adam Hunger
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
© AP Photo/ Adam Hunger

Российский хоккеист отличился в победной игре с "Миннесотой"

ТАСС, 10 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Винс Трочек (4-я минута), Алексис Лафренье (42), Блэйк Уилер (55) и Артемий Панарин (59), у проигравших отличился Брэндон Дюхейм (33). Результативная серия Панарина, который в этом матче также отдал голевую передачу, с начала сезона достигла 13 игр. Ему осталась одна результативная игра для того, чтобы побить клубный рекорд Рода Жильбера, который набрал 23 очка в своих первых 14 матчах сезона-1972/73. На счету россиянина 22 очка по системе "гол+пас" (8+14), он вошел в тройку лучших бомбардиров сезона.

"Рейнджерс" возглавляют таблицу Столичного дивизиона, набрав 21 очко в 13 играх, и в следующем матче 13 ноября примут "Коламбус". "Миннесота" занимает шестое место в Центральном дивизионе с 12 очками в 13 играх и в следующем матче 11 ноября на выезде сыграет с "Баффало".

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отличился в четвертом матче подряд, забросив 11-ю шайбу в сезоне в домашней игре с "Чикаго" (3:5). Его одноклубник защитник Михаил Сергачев отдал голевую передачу, первый номер драфта НХЛ этого года форвард "Чикаго" Коннор Бедард сделал дубль и отдал две голевые передачи. Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко забросил третью шайбу в сезоне в домашнем матче с "Далласом" (2:5), отличившись в четвертой игре подряд. Его партнер форвард Дмитрий Воронков отдал голевую передачу.

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич сделал голевую передачу в домашнем матче с "Аризоной" (2:1). Нападающий "Ванкувера" Илья Михеев оформил дубль в выездном матче с "Оттавой" (5:2), его партнер форвард Андрей Кузьменко сделал две голевые передачи. Вторую шайбу в сезоне забросил защитник "Оттавы" Артем Зуб. Три очка в матче (1+2) нападающего "Ванкувера" Элиаса Петтерссона позволили ему с 24 баллами (7+17) возглавить таблицу бомбардиров чемпионата.

Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков в проигранном гостевом матче с "Бостоном" (2:5). 

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НХЛ
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