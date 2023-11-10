10 ноября, 05:48
Футбол в России

Луческу рассказал, что следит за работой Семака в "Зените"

Сергей Семак создал рабочую атмосферу в коллективе, считает бывший тренер петербургского клуба

ТАСС, 10 ноября. Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу следит за командой и радуется успехам наставника сине-бело-голубых Сергея Семака. Об этом Луческу рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Слежу ли я за "Зенитом"? Да, я радуюсь успехам Семака, у него отлично получается. Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках. Но я слежу за успехами Сергея, он - отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя. Надеюсь, что скоро все закончится, Россия вернется к выступлению в Европе", - сказал Луческу.

"Зенит" пять раз подряд стал чемпионом России, потому что у них было больше потенциала, например, у ЦСКА выступала очень старая команда, им нужно было проводить смену поколений, то же самое касается и "Спартака". Именно в сложный для других клубов период "Зенит" построил хорошую конкурентоспособную команду", - добавил он.

Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 год, под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России в 2016 году. Семак возглавил "Зенит" в 2018 году, вместе с ним петербуржцы пять раз подряд стали чемпионами России, а также один раз выиграли кубок и четыре раза - суперкубок страны. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация