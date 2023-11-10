Луческу рассказал, что следит за работой Семака в "Зените"

Сергей Семак создал рабочую атмосферу в коллективе, считает бывший тренер петербургского клуба

ТАСС, 10 ноября. Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу следит за командой и радуется успехам наставника сине-бело-голубых Сергея Семака. Об этом Луческу рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Слежу ли я за "Зенитом"? Да, я радуюсь успехам Семака, у него отлично получается. Жалко, что такая прекрасная команда не может выступать в еврокубках. Но я слежу за успехами Сергея, он - отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя. Надеюсь, что скоро все закончится, Россия вернется к выступлению в Европе", - сказал Луческу.

"Зенит" пять раз подряд стал чемпионом России, потому что у них было больше потенциала, например, у ЦСКА выступала очень старая команда, им нужно было проводить смену поколений, то же самое касается и "Спартака". Именно в сложный для других клубов период "Зенит" построил хорошую конкурентоспособную команду", - добавил он.

Луческу возглавлял "Зенит" с 2016 по 2017 год, под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России в 2016 году. Семак возглавил "Зенит" в 2018 году, вместе с ним петербуржцы пять раз подряд стали чемпионами России, а также один раз выиграли кубок и четыре раза - суперкубок страны.