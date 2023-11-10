FIAS разрешила украинским самбистам отказаться от обязательных рукопожатий

Согласно правилам Международной федерации самбо, спортсмены обязаны обмениваться рукопожатием перед схваткой и после нее

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международная федерация самбо (FIAS) разрешила украинским спортсменам, выступающим на чемпионате мира, отказаться от рукопожатий в конце схваток. Об этом ТАСС рассказали в российской команде.

"Международная федерация самбо разрешила участникам чемпионата мира в Ереване отказаться от традиционного рукопожатия в конце схваток", - сообщил собеседник агентства.

Позднее решение подтвердили в пресс-службе FIAS. "В соответствии с решением исполнительного комитета FIAS на чемпионате мира по самбо - 2023 (Армения, Ереван) не будут применяться ст. 24.2 и 24.6 международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием спортсменов сборной Российской Федерации и Украины или Республики Беларусь и Украины", - говорится в сообщении.

Согласно правилам Международной федерации самбо, спортсмены обязаны обмениваться рукопожатием перед схваткой и после нее.

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября.