10 ноября, 06:39
Летние неолимпийские виды спорта

FIAS разрешила украинским самбистам отказаться от обязательных рукопожатий

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Согласно правилам Международной федерации самбо, спортсмены обязаны обмениваться рукопожатием перед схваткой и после нее

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международная федерация самбо (FIAS) разрешила украинским спортсменам, выступающим на чемпионате мира, отказаться от рукопожатий в конце схваток. Об этом ТАСС рассказали в российской команде.

"Международная федерация самбо разрешила участникам чемпионата мира в Ереване отказаться от традиционного рукопожатия в конце схваток", - сообщил собеседник агентства.

Позднее решение подтвердили в пресс-службе FIAS. "В соответствии с решением исполнительного комитета FIAS на чемпионате мира по самбо - 2023 (Армения, Ереван) не будут применяться ст. 24.2 и 24.6 международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием спортсменов сборной Российской Федерации и Украины или Республики Беларусь и Украины", - говорится в сообщении.

Согласно правилам Международной федерации самбо, спортсмены обязаны обмениваться рукопожатием перед схваткой и после нее.

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация